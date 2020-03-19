【石油大戰升級】紐約期油單日下瀉24% 18年最殘

新冠肺炎疫情可能導致全球經濟增長停滯，重創原油需求，再加上「石油大戰」最新升級，觸發國際油價周三(18日)暴瀉至18年新低。

紐約期油收報每桶20.37美元，跌6.58美元或逾24%，創自2002年2月20日以來收市新低，為史上第三大最大單日跌幅。根據Dow Jones的市場數據，經調整通脹後，紐約期油創出自1999年3月以來收市新低。

布蘭特期油周三收報每桶24.88美元，跌3.85美元或逾13%，創自2003年5月8日以來收市新低。

外國傳媒報道，油價暴冧原因是沙特阿拉伯擴大戰線，表示「未來幾個月」將以破紀錄的產能向市場每日「灌油」約1,230萬桶，使戰情進一步白熱化。

隨着油價大跌，俄羅斯終於承認目前的油價過低，克里姆林宮發言人說，「當然，現在油價很低，我們希望能更高一些」，意味俄國可能已愈來愈難容忍低油價。

美銀美林最新估計，隨着原油庫存增加，紐約期油可能跌至每桶20美元以下。

AxiCorp金融服務公司亞太市場策略師伊恩斯認為，原油需求尚未見底，如果新冠肺炎確診案例繼續增長，尤其是美國，會嚇壞原油交易員。

高盛早前亦大劈第2季布蘭特期油目標價至每桶20美元，降幅達1/3，並估計今年全球每日原油需求量將減少110萬桶，將改寫歷史紀錄，原因是疫情拖累全球經濟。

若布蘭特期油真的見每桶20美元，將創下2002年2月以來低位。

石油大戰方面，沙特阿拉伯能源部周二(17日)表示，未來幾個月，該國的原油出口量將增長至超過每日1,000萬桶，因該國計劃使用更多天然氣發電，而不是使用原油。

隨着每日數百萬桶未消費的石油湧入市場，從日本到南非和美國等世界主要貿易中心的儲油率正在飆升。專家指出，多國實施邊境管控和出行禁令削弱需求，產油國還要「灌油」，嚴重失衡的供需關係將繼續令油價受壓。

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