著名基金經理：全面封城！這是解救美股的唯一出路

著名基金經理阿克曼(Bill Ackman)接受外國傳媒訪問時表示，由於新冠肺炎疫情危機，美國經濟前景正面臨蕭條，並建議關閉美國邊境一個月，以減低新冠肺炎病毒的感染率，相信美國股市會因此反彈爆升！

阿克曼說，解決今次疫情危機的唯一辦法就是「全面封閉美國30日，關閉全美邊境」，同時建議為美國人提供一個月的「免稅」春假。他相信，此舉將有助大幅降低美國人感染肺炎的數字，而美國股市將迎來大反彈，最終「守得雲開見月明」。

另外，阿克曼亦建議上市公司暫停股票回購計劃，形容現時的境況猶如「地獄要來」，公司應該預留更多現金幫助消費者及自身業務。

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