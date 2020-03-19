港股ADR收挫201點　騰訊跌穿330元關

美股大幅下挫，拖累港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報22,089點，跌201點或0.91%。

大型藍籌全線偏軟，滙豐控股收報44.41元，較港收市跌0.14元；騰訊控股收報328.28元，較港收市跌5.72元。

油股下挫，中石油收報2.22元，較港收市跌0.09元；中海油收報6.61元，較港收市跌0.26元。

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