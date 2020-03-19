星級基金經理米勒：現在是人生中最好買入時機

星級基金經理米勒(Bill Miller)接受外媒訪問時表示，目前美股是他一生中最好的買入時機之一。

米勒說，當然不是建議投資者立即全面入市，而是應分段買入。他認為，隨着時間過去，如果今次新冠肺炎疫情沒有急劇惡化，相信市場恐慌將會逐漸減退。

他說：「在他人生中曾有4次最好的買入機會... 首先是1973年至1974年，第二次是1982年，第三次是1987年而第四次是2008年至2009年。現在，是第五次。」

米勒曾有「新股神」的稱號，2007年金融危機前，其管理的基金Legg Mason Value Trust擁有連續15年跑贏標指的輝煌紀錄，但該基金2008年慘輸55%，觸發投資者大舉贖回。

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