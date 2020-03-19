紐交所：下周一起暫時關閉交易大廳　全面電子化

美國紐約交易所(NYSE)宣布，考慮到新冠肺炎疫情，將自下周一(3月23日)起暫時關閉實體交易大廳，並全部轉至電子交易。

美股全面電子交易將於下周一開市進行，而同日起關閉的交易大廳包括位於紐約的NYSE證券交易大廳、NYSE美國期權交易大廳，以及位於三藩市的NYSE Arc期權交易大廳。

NYSE主席Stacey Cunningham表示，關閉實體交易大廳，其中是考慮到本周有兩人在新冠肺炎病毒檢測中呈陽性反應，該兩人並未通過在交易大廳的醫療檢查。

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