股神巴菲特：負利率使他困惑 但並不可怕

美國聯儲局在過去周日(3月15日)緊急減息1厘，聯邦基金利率降至介乎0到0.25厘，重返2008年金融危機時的紀錄低位。市場關注聯儲局會否進一步實施負利率，對此，「股神」巴菲特早前接受外國傳媒時表示，負利率使他困惑，但並不可怕，而他亦不恐懼負利率。

巴菲特表示，他從來都無法預測利率，認為利率很重要，但指利率是無法預測的。

該次訪問是在上周進行的，當時他表示，近日股市暴跌，主要是受到新冠肺炎疫情和國際油價暴跌兩大因素「左右夾擊」，直言他活着89年以來，也是第一次經歷到這種事情。

事實上，過去幾日美股冧市，連「股神」也要輸錢。據估算，自2月19日美股創新高以來，截至本周二(17日)，巴菲特的股票投資組合損失了約800億美元(約6,240億港元)，跌幅為32%。

巴菲特持有的3大股票：蘋果公司、美國銀行，以及可口可樂公司分別損失了199.5億美元、132億美元，以及58億美元。

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