【外匯點評】溫灼培：美匯呈強 提防聯儲出手

疫情於歐美爆發，擔心拖累全球經濟，環球資產價格通通回落。資金大舉轉至美元避險，使美元表現一支獨秀。相對下，歐元被壓至1.1美元以下。美國聯儲局雖然迅速減息，但論息率水平及經濟能力，美國仍處優勢。加上避險因素，美元強勢確有道理。

不過，問題是受疫情影響面對正在下滑經濟，美國財金官員可容許美元有多強，並對其出口以至經濟帶來損害。現觀察聯儲局會否再出奇不意出招，如加推量寬政策以壓低美元匯價水平。美匯指數突破100大關，但料高企100關以上不易。

反觀英鎊，英鎊瞬間跌穿1.2美元的心理關位也有其道理。脫歐對英國已帶來很大的不穩定因素，現還加上疫情，對英經濟可謂雪上加霜。但亦是因為疫情關系，使英國與歐盟的關稅談判難於進行。現時關注約翰遜政府會否宣布延遲正式脫歐日期。如果一旦宣布延遲，提防可為英鎊帶來突如其來的推升。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626