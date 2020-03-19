【專家點評】古勝：中國鐵塔博反彈　睇實呢個位...

話口未完，恒指尋日已經打穿22,500點關口，尾市跌近1,000點收報22,291點。照咁睇，似乎係大戶睇住啲關鍵位嚟做，務求令散戶每次博反彈都失望而回，手頭蟹貨愈積愈多。老古大膽假設，可能要等到缸邊友都心淡放棄之後，萬眾期待的大反彈先至會出現，問題係依家跌夠未？老古冇水晶球，自然無從得知幾時先跌完，不過目前市況咁弱、外圍疫情又愈演愈烈，博到反彈最好一中即走，反之亦然。

再睇走勢，該股去年12月初以1.56元見底，其後股價拾級而上，現價企於去年12月至今的支持軌1.66元之上。未來關鍵是守穩其上，始有望反彈；若再失守，則有機會還原基本步，持貨者要睇位執生。

東網財經專欄作者 古勝

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