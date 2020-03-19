浩澤淨水料去年轉蝕6至7億人民幣

期內淨虧損主因，包括：(1)聯營及附屬公司業務表現欠佳及對其未來預測關鍵假設的調整導致就於聯營的投資及附屬公司商譽計提減值；(2)金融資產(不包含應收款項)減值撥備增加；(3)整體經濟受到影響及行業競爭，導致終端客戶終止服務增加而產生創收資產的撇銷及損失增加；(4)經濟及疫情影響對經銷商現金流帶來負面衝擊，應收款項逾期增加導致撥備增加；以及(5)於2019財年借貸增加，導致融資成本增加。

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