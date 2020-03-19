鐵貨主要股東擬出售近三成股權
2020年03月19日 07:37
東網電視更多新聞短片
鐵貨(01029)公布，主要股東Petropavlovsk PLC於周三(18日)與獨立第三方Stocken Board AG訂立初步協議，向其出售21.209億股公司股份，佔公司已發行股本約29.9%，代價為1,000萬美元(約7,800萬港元)，須於2021年12月31日前支付。交易完成後，Petropavlovsk在公司的持股將降至約1.2%，將不再為主要股東；Stocken將持有公司約29.9%股權。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！