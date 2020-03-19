【股市權法】金曹：博彈選股三大方向
2020年03月19日 07:45
東網電視更多新聞短片
港股暴跌，趁低吸納優質股份博反彈。
現時期指每日都有1,200點波幅，周三執筆之時上午反彈不俗，主板也有超過六成股份上升，期指曾高見23,373點，不過，至下午又變樣，主要是美國期貨又暴瀉5%至跌停。事實上，港股市盈率已經低於10倍，但美股標指仍然高達17.8倍，故相對有較大的下跌空間。
很多朋友問恒指要跌到何時才會見底，以及如何把握投資機會？現時有幾個重點值得考慮。
最先預測恒指支持位：上次恒指於一六年在21,488點見底，今次跌穿機會也很大，而且恒指1倍市帳率(PB)大概是21,900點，由於估計資產值會被調低，若以21,900點計，估計再跌5%至20,800點才有機會出現強力反彈。
1. 前景明確新經濟股
至於博反彈選股要考慮三個大方向：第一，盈利前景較明確的新經濟股，首選阿里巴巴(09988)，由於不是恒指成分股，股價跟指數下跌，當恒指跌至近支持位時，估計阿里反彈有力。技術支持位參考美國上市的BABA是163美元，即相對於約160元。由於估計第二季全球經濟仍難以改善，所以要有預備入市之後守到七月之後作較長線的部署。
騰訊（00700）因為廣告收入盈利增長受疫情影響，估計330元未必有支持，要看300元大關能否守得住。
2. 股息五厘 資產折讓
第二，有約5厘股息、又有資產折讓又盈利公司，例如新鴻基地產(00016)已經跌到97.5元，股息超過5厘，折讓5成，有長線投資價值，可分3注買貨，用三月97.5元的Short Put、低於97元直接買現貨，或低於95元時Long Call 100元。
3. 避開負債率多過50%
最後，博反彈要避開高負債公司，最好選負債比率不高於50%的企業。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！