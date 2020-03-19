【股市權法】金曹：博彈選股三大方向

現時期指每日都有1,200點波幅，周三執筆之時上午反彈不俗，主板也有超過六成股份上升，期指曾高見23,373點，不過，至下午又變樣，主要是美國期貨又暴瀉5%至跌停。事實上，港股市盈率已經低於10倍，但美股標指仍然高達17.8倍，故相對有較大的下跌空間。

很多朋友問恒指要跌到何時才會見底，以及如何把握投資機會？現時有幾個重點值得考慮。

最先預測恒指支持位：上次恒指於一六年在21,488點見底，今次跌穿機會也很大，而且恒指1倍市帳率(PB)大概是21,900點，由於估計資產值會被調低，若以21,900點計，估計再跌5%至20,800點才有機會出現強力反彈。

1. 前景明確新經濟股

騰訊（00700）因為廣告收入盈利增長受疫情影響，估計330元未必有支持，要看300元大關能否守得住。

2. 股息五厘 資產折讓

3. 避開負債率多過50%

最後，博反彈要避開高負債公司，最好選負債比率不高於50%的企業。

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