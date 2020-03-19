翰森製藥創新藥「甲磺酸阿美替尼片」獲批上市

阿美樂®獲批上市，成為中國首個第三代表皮生長因子受體(EGFR)酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKI)。阿美樂®能夠不可逆地、高選擇性抑制EGFR敏感突變和T790M耐藥突變，不僅顯示出良好的療效和安全性，且對腦轉移的患者有效，用於既往經EGFR－TKI治療進展，且T790M突變陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)成人患者的治療。

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