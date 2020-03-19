翰森製藥創新藥「甲磺酸阿美替尼片」獲批上市
2020年03月19日 07:47
東網電視更多新聞短片
翰森製藥(03692)公布，由附屬公司江蘇豪森藥業集團開發的1類創新藥「甲磺酸阿美替尼片」(商品名稱「阿美樂®」)已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。
阿美樂®獲批上市，成為中國首個第三代表皮生長因子受體(EGFR)酪氨酸激酶抑制劑(EGFR-TKI)。阿美樂®能夠不可逆地、高選擇性抑制EGFR敏感突變和T790M耐藥突變，不僅顯示出良好的療效和安全性，且對腦轉移的患者有效，用於既往經EGFR－TKI治療進展，且T790M突變陽性的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)成人患者的治療。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！