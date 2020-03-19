中國富強金融購入1000萬美元票據
2020年03月19日 07:49
東網電視更多新聞短片
中國富強金融(00290)公布，於3月18日交易時段後，集團已以總代價約1,005.8萬美元(約7,845.24萬港元)，向賣方安業環球購入本金額為1,000萬美元(約7,800萬港元)的票據。票據年票息率為5.2%。
賣方為中信國際附屬公司，而中信國際為中信銀行(00998)之直接全資附屬公司。
集團指出，因票據按年票息率5.2厘計息，實際利率為7.02厘。董事會認為，收購事項為公司提供合理的投資回報及持續現金流入。有關收購事項的總代價將由集團內部資源；以及銀行借款撥付資金。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！