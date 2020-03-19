【股民熱話】中國最先控制疫情　就能成全球投資「樂土」嗎？

在全球絕大部分人眼中的客觀事實，今次新冠肺炎疫情先在中國湖北武漢爆發，繼而擴散至全中國，並隨着春節內地居民外遊帶到全球各地，至今亞洲、歐洲及美洲皆備受疫情肆虐所困擾，要大規模封城封村、停學停工停市。各大央行加大減息放水力度和各項補助來應對疫情及經濟危機。至今，中國的疫情似乎最先受控，到底會否如一些學者所言，未來中國因最先走出疫情困局，而成為全球投資「樂土」？股民係咪應該盡早布置中國資產，等待榮景再臨？

筆者對此結果，還是有點保留。首先，中國內地是世界第一大出口國，出口佔其經濟比重近兩成，當中美國、歐盟、東協乃其三大主要出口地區，合共佔近五成。若然歐、美等地未來半年持續受疫情困擾，經濟衰退，需求只會每況愈下，對中國出口有害無利，即使內地自己能控制疫情，不見得自身的經濟可以獨善其身。

在全球其他主要經濟體的經濟都備受疫情打擊下，各央行開行印刷機，市場流動性大增，甚至呈氾濫，要在全球追求出路，在內地持續開放市場下，也許能吸引風險資金進入內地市場。但問題是，這些假設，誠然是忽略了內地經濟亦受到疫情打擊而傷了元氣，經濟問題不比其他主要經濟體輕鬆，尤其是如今中小企對銷售前景感悲觀，寧願繼續停工保留資金儲備好過冬，都不願意復工，免得好快就蝕盡資金倒閉收場。經濟好景的時候，14億人口的消費力量可引來無限憧憬；可經濟衰退的時候，偌大的人口變成一個極大的負擔，單是未來數月，企業債務危機及勞工失業問題，將帶來嚴峻的考驗。

針對開放金融市場，相對於全球其他主要城市，A股的調整幅度相對細，理論上在外資眼中，係「沽空」的理想對象，但就是限於各項資金流動和匯率自由兌換開放程度的限制，難以行動。未來內地開放金融市場，也許亦難一步到位，否則，以內地現時的金融和經濟體制，未必能承擔到大量外資自由出入的衝擊。如是者，且別過分奢望內地經濟以及人民幣能大程度得益於資金從其他備受疫情打擊的主要經濟體流出，也別低估全球經濟衰退下，內地經濟面對外部需求劇減所承受的衝擊。畢竟內地要留住資金，甚至吸引海外資金回流，非單純取決於外部環境的變化，還須看內部投資環境和條件是否有進步，不能對號入座。

當然，香港與內地經濟唇齒相依，作為香港投資者，都好希望內地經濟能盡快走出疫情打擊，化危為機，重返高增長軌道。只是，要實現這份主觀願望，在全球經濟衰退的洪流中，顯然是困難重重。未來一段時間，全球量寬令資金氾濫，各經濟體之間在經濟與投資環境的競爭，也許沒有絕對的好壞之別，只有相對的好壞程度而已。還望量寬一再帶來延續全球經濟休養生息穩定發展的時間，否則一旦陷入大蕭條，財富大蒸發，資源重新分配，將是必然的後果，屆時實不見得有誰能幸免！

東網財經專欄作者 帥哥

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