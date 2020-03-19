【市前重點睇】道指跌穿兩萬點　油價大冧

●美匯指數升穿100關，高見101.743，離岸人民幣(CNH)跌至7.066，港匯企7.7631，美元兌日圓見108.35，歐元處1.0964，英鎊挫至1.163。金價於1,500美元關爭持。布油失守25美元，紐油跌穿24美元。道指期貨漲近500點。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指飆逾400點。

●「股神」巴菲特早前接受外國傳媒時表示，負利率使他困惑，但並不可怕。

●美國10年期國債孳息率漲11.31點子，報1.1915厘。

●美國紐約交易所(NYSE)宣布，考慮到新冠肺炎疫情，將自下周一(3月23日)起暫時關閉實體交易大廳，並全部轉至電子交易。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報22,089點，跌201點或0.91%。

●即月恒生指數夜期收報21,839點，跌164點，低水453點，成交78,162張。

●紐約期油收報每桶20.37美元，跌6.58美元或逾24%，創自2002年2月20日以來收市新低，為史上第三大最大單日跌幅。根據Dow Jones的市場數據，經調整通脹後，紐約期油創出自1999年3月以來收市新低。

●布蘭特期油收報每桶24.88美元，跌3.85美元或逾13%，創自2003年5月8日以來收市新低。

●紐約期金收報每安士1,477.9美元，跌47.9美元或3.1%，創自去年12月以來收市新低。

●英國富時100指數收報5,080點，跌214點或4.05%；法國CAC指數收報3,754點，跌236點或5.94%；德國DAX指數收報8,441點，跌497點或5.56%。

●英倫銀行透露隨時準備採取進一步行動，與財政部齊以最大限度減少新冠肺炎的經濟影響。

●加拿大央行將在做出利率決定前考慮財政措施，不排除在4月15日會議前採取進一步行動的可能。

●巴西央行將基準利率下調0.5厘，至3.75厘。

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