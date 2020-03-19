保誠泰國與TMB BANK建立戰略銀行保險合作

保誠( 02378 )旗下附屬公司保誠泰國(Prudential Life Assurance(Thailand) Public Company Limited)公布，其已與TMB Bank Public Company Limited(「TMB」)訂立初步為期15年的戰略銀行保險合作關係，保誠將提供一系列健康及財富解決方案。

保誠股價周四(19日)最多下挫逾11%，低見74.8港元。

合併後的TMB Bank將成為泰國第六大銀行(按存款計)及第四大銀行(按分行計)。泰國是東盟第二大壽險市場及最大的互惠基金市場。合併後，雙方目前共享一個高質素平台，為900萬名TMB客戶(佔泰國成年人口的17%)提供健康及財富解決方案。

經延長的獨家合作協議將於2021年1月1日生效，此前，與Thanachart Bank的現有安排將繼續有效。是項協議要求TMB Bank更替與另一個保險集團的現有銀行保險分銷協議。有關安排的變更成本將為245億泰銖(按2020年3月18日的匯率計算相當於7.54億美元)，有關款項將分兩期支付，其中120億泰銖須於本年4月支付，餘款於2021年1月1日支付。是項交易的資金將結合利用保誠亞洲的現有資源及Prudential plc的自身資源(可能亦包括新債)。根據集團的政策，上述金額將撥充資本記作代表分銷權的無形資產。

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