中譽集團斥2.2億元認購信貸對沖基金
2020年03月19日 08:18
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中譽集團(00985)公布，認購Nexus Emerging Opportunities Fund SPC—Nexus Emerging Opportunities Fund ROM Segregated Portfolio，代價2.2億港元(約2,820萬美元)，認購價為該基金每股S股1,000美元，以現金支付。集團將以內部資源撥付認購款項。
集團指出，該基金為一個信貸對沖基金，尋求透過投資亞太地區信貸或信貸相關機會，以獲得具吸引力的風險調整回報。
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