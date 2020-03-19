新冠肺炎：浩澤淨水指對長遠發展產生潛在積極影響
2020年03月19日 08:23
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浩澤淨水(02014)公布，受新冠肺炎疫情影響，客戶對健康環保的認知理念更深刻，在線雲簽約訂單供不應求。集團積極推進布局線上雲業務，增加線上客戶服務專線、工程師線上解疑、客戶線上簽單確保服務體系正常運轉，線上進行團拜會、培訓會及招商會等活動。
2020年春季大客戶集中在線雲簽約儀式於2020年3月15日結束，全國20多個省區的50餘家浩澤營運商夥伴與各自的大客戶簽訂新裝機服務協議。除傳統的大型企事業單位如招商銀行及建設銀行等，醫療衛生機構和教育培訓機構兩大消費場景的需求量亦激增，浩澤品牌、解決方案和獨創「APO+」淨水技術，尤其是臭氧消毒殺菌技術的在淨水器的使用，獲得人流量大、使用頻次高的醫療及教育機構的充分認可。
集團在「疫情」期間，積極進行線上雲業務布局，並加速創新研發力度。隨着國內「疫情」逐漸好轉，董事會認為，長遠看，疫情的爆發在未來可能令消費者對健康環保的認知將再次升級，並更加重視防護產品，以及具備消殺功能的淨水和空氣淨化設備，對防疫及保持日常健康生活的積極作用，預料有機會對集團業務的長遠發展產生潛在積極影響。
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