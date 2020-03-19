新冠肺炎：浩澤淨水指對長遠發展產生潛在積極影響

2020年春季大客戶集中在線雲簽約儀式於2020年3月15日結束，全國20多個省區的50餘家浩澤營運商夥伴與各自的大客戶簽訂新裝機服務協議。除傳統的大型企事業單位如招商銀行及建設銀行等，醫療衛生機構和教育培訓機構兩大消費場景的需求量亦激增，浩澤品牌、解決方案和獨創「APO+」淨水技術，尤其是臭氧消毒殺菌技術的在淨水器的使用，獲得人流量大、使用頻次高的醫療及教育機構的充分認可。

集團在「疫情」期間，積極進行線上雲業務布局，並加速創新研發力度。隨着國內「疫情」逐漸好轉，董事會認為，長遠看，疫情的爆發在未來可能令消費者對健康環保的認知將再次升級，並更加重視防護產品，以及具備消殺功能的淨水和空氣淨化設備，對防疫及保持日常健康生活的積極作用，預料有機會對集團業務的長遠發展產生潛在積極影響。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626