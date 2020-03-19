【專家點評】楊俊文：金價都要跌的3大理由

環球股災，股跌，金跌，債跌，Bitcoin跌，幾乎所有賣得錢的都跌。唯一上升的只有美元和日本元Yen。當人連黃金都不相信的時候，暫時Yen是唯一一個領先指標，Yen回軟股市跟着造好，Yen一升，股市就暴跌。

原因是各國央行都大力救市放水，只有日本央行基乎是零作為，在別國貨幣貶值下，Yen的相對幣值自然提升，加上Yen一直都是避險價幣，一有風吹草動，投資者自然會買美元日圓。

現階段全球狀況是股災進行中，任何資產有價值的東西都跌價，賣方基本上有3大類，基金跌破支持位或孖展被斬倉，沽盤當然是不問價，當然不會理會有關資產價值。第二類是恐慌的資產持有者，受驚並忍受不了恐慌的投資者受不了心理壓力沽貨，只以心理為主導。第三類，程式沽盤，主要受恐懼投資者的行動作基準，比投資者沽得更兇狠。

三種類型的沽貨者都沒有考慮過價值這個因素。所以短期會跌幾多幾深，是睇心情多於任何客觀分析。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626