【全球救市】日股曾飆逾430點　韓澳股先升後回

美股三大指數收瀉4.7%至6.3%，其中道指收挫1,338點至19,898點，跌穿兩萬點大關，而標指月內第4次觸發停市機制；歐央行隨後宣布7,500億歐元的資產購買計劃，道指期貨一度飆近500點；亞洲主要股市報升。

據外電指出，日本政府、執政黨正計劃超過30萬億日圓的刺激方案。日本央行指出，多數委員認為必須要注意經濟的下行風險，但達到通脹目標的動能則維持不變。日股做好。

日本日經225指數高開1.6%至16,995點，其後升幅曾擴大至434點或2.6%，暫高見17,160點。個股中，日產汽車漲逾6%，公司指出，受疫情影響，3月20日至4月6日將暫停美國工廠生產。

日本2月整體消費物價按年升0.4%；核心消費物價按年升0.6%，符合預期。

南韓將在必要時根據應急計劃採取市場措施；南韓首爾綜合指數高開2%至1,626點後回軟，並一度倒跌21點或1.3%，至1,569點。

澳股輕微高開，之後最多升過135點或2.7%，報5,134點，最新倒跌9點或0.1%，至4,989點。

至於澳洲2月份失業率為5.1%，市場預估為5.3%。

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