新冠肺炎：疫情添變數 滙豐或推遲裁員計劃
2020年03月19日 08:39
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(Getty Images圖片)
滙豐控股(00005)行政總裁祈耀年早前預期，未來3年最多裁員3.5萬人，佔總員工數目約15%，料集團員工總數將由23.5萬人削至20萬人。不過，英國《金融時報》引述消息報道，如果全球新冠肺炎爆發演變成長期危機，滙豐將被迫推遲裁員、大幅縮減其歐洲和美國資產負債表的計劃。
消息指出，在監管機構要求銀行竭盡所能支持受疫情打擊的公司之際，實施重組並退出一些無利可圖的客戶關係可能會變得困難。而鑑於市場估值暴跌，集團很難出售價值數百億美元的剝離資產。
另外，由於許多員工被迫在家工作，使裁員計劃變得複雜。
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