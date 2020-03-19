新冠肺炎：疫情添變數　滙豐或推遲裁員計劃

消息指出，在監管機構要求銀行竭盡所能支持受疫情打擊的公司之際，實施重組並退出一些無利可圖的客戶關係可能會變得困難。而鑑於市場估值暴跌，集團很難出售價值數百億美元的剝離資產。

另外，由於許多員工被迫在家工作，使裁員計劃變得複雜。

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