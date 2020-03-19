【宏觀分析】陳蓓敏：經濟疲弱 歐洲前景最差

道指周一急瀉近三千點，創史上第三大的單日跌幅，三大指數皆下瀉一成以上。新冠肺炎四散，各國皆參照中國抗疫方法，封城封關，為期約30日。雖然各國大開水喉灌水撲火，但因未見有效措施抗疫，英國和瑞典更聲明沒有檢測，令全球恐慌。此次金融風暴，很多人將之與2008年金融風暴和2003年「沙士」作比較，結果都是會洗劫後重生。

美國總統選舉方面，前副總統拜登獲民主黨支持作代表參加選舉，令選情已見直路。詭異美股近期表現，除了疫情、經濟外，選舉因子也積極掀動華爾街，當中利益持份者激烈角力。

至於亞太區開市時段，道指期貨跌逾800點，拖累港股跟隨下滑，最終全日跌近4.2%。恒指更曾跌穿上周五低位的約22,519點，低見22,167點。投資者信心非常虛悸，基金贖回潮頻現，令基金經理忙於沽貨增持現金。人民幣中間價下跌至7.03水平，令人民幣資產受壓。

多間投行預測中國首季度經濟轉差，跌幅由1.7至9%不等，全年則料增長4%。加上中國宣布有多間美國媒體記者不獲在中、港、澳三地從事記者工作，投資者擔心影響中美關係。

此外，中、歐、美三大地區之中，以歐、美前景較令人擔心，尤其前者更甚，經濟低迷，貨幣趨弱，加上受英國脫歐影響，對有業務於歐洲的企業前景需審慎。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏（作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082）

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