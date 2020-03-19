【專家視野】林嘉麒：債券違約潮一觸即發

3月過了一半有多，環球股市已經歷不同原因的衝擊。筆者於3月初曾提及債市爆煲的可能性，偏偏問題昨日開始出現。

美國早前再出招救市，招數包括一切面對2008年金融海嘯時的工具，結果是道指繼續下瀉，再失守二萬點大關，證明「愈救市，市愈跌」的情況，投資者信心出現動搖。

多國政府封關抗疫，換來的是全年經濟增長下調。標普將今年亞太區經濟增長預測下調超過一半，至3%以下；並大幅調低中國今年經濟增長預測至2.9%，低於之前估計的4.8%。大摩指，今年全球經濟增長將放緩至0.9%，為金融危機以來的最低水平，美國國內生產總值(GDP)將損失3,600億元。即是說，經濟衰退已是不爭的事實。同時，市場暫時不能預測疫情擴散的程度，亦因此不能預計疫情影響的時期。

既然如此，投資者最後一步是只持有現金。近日，美國十年期國債孳息率由早前0.3厘回升至1厘以上。債息上升只有一個原因，就是來自拋售。早前股市回落，資金流入債市避險。當時曾提及，資金流入債市的後遺症是，當資金瘋狂流出，債市就會爆煲。今日債市未算是爆煲，但昨日下午市場已紛紛call margin，call的不是股票倉孖展，而是債券倉。

早已提及，不少金融機構向客戶提供極高的槓桿作債券買賣，槓桿高，借貸息率低，回報高達十厘以上。近日股市大跌，投資人狠沽債券，形成近年少見的債價波動。就算發行債券的公司沒有違約問題，但由於債價波動，觸及孖展平倉位。要知道債券戶口價值過億元是等閒事，投資者根本沒有現金補倉。債券市場是場外交易，成交不多，變相在被動平倉下，債券價格短時間出現大幅下滑的情況。

現時還未出現的是，真正因為衰退而出現的違約問題，油價近日再創新低，低見每桶26美元，似乎油企爆煲違約的機會極高，系統性風險正在醞釀中，若持有股票在手，要認真留意其中的風險。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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