【即市分析】山東黃金唔好急撈底

再睇走勢，山東黃金現價15.7元，跌回去年11月至12月的低位15.4至16元之間，而過去4個交易日，該股都在此水平徘徊，未來若然守穩其上，隨金價企穩則有望反彈。若然跌穿該水平，可能要見14元樓下。

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