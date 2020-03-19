【即市分析】山東黃金唔好急撈底
2020年03月19日 09:10
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東網財經專欄作者司慕渢：近日金價回軟，連帶金礦股亦都勁插，若然長線睇好金價，可否低吸金礦股？金礦股當中以山東黃金(01787)與金價的關聯性較高，未來金價回升時，受惠亦最大。
再睇走勢，山東黃金現價15.7元，跌回去年11月至12月的低位15.4至16元之間，而過去4個交易日，該股都在此水平徘徊，未來若然守穩其上，隨金價企穩則有望反彈。若然跌穿該水平，可能要見14元樓下。
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