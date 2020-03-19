【點股後市】彭偉新：跌浪未完 宜買逆向ETF

外圍走勢未見好轉，港股早前反彈時未見突破，加上投資級別的企業債價格繼續下跌，而美國聯儲局向市場「放水」後，仍然未能令到美股見底，故在現有的利淡因素下，港股有很大的機會繼續下試更低水平。

以過去幾次熊市為例，恒指跌幅達到整個牛市升幅的50%甚至62%來說，現時連2008年開始的牛市總升幅的50%仍未達到，港股根本未有見底的機會，若果以恒指自當年低位10,676點升上33,484點總升幅，按黃金比率61.8%作為回調目標的話，恒指或會向19,388點水平進發。

京華山一研究部主管 彭偉新（作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益）

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