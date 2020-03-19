人民幣速遞：中間價跌至7.0522 兌每百港元報91.12

據中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價為7.0522，較上日大幅下調194點子，呈三連跌，重返去年12月初水平。

離岸人民幣(CNH)兌美元由7.0613，其後回落至7.0845。每百港元兌91.12元人民幣。

在價人民幣(CNY)於9時半開市後15分鐘，即跌0.28%至7.0666。

亞洲市，美匯指數升至101.13。

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