港股挫逾500點　跌穿22000關　內險股被拋售

港股跌幅擴大，恒生指數跌逾500點，失守兩萬二關，低見21,786點。國企指數跌逾250點，主板成交330億港元。

內險股成跌市元兇，中國人壽挫8.3%，是表現最差藍籌；中國平安挫4.1%；中國財險及中國太保跌3.6%及3%。

開市力頂的騰訊升幅收窄至1%。瑞聲科技及舜宇光學升幅亦大幅收窄至2.8%及1.5%。

其他跌得多的藍籌還有長江基建、中國海洋石油、金沙中國及長實，跌幅5%至6%。

【09:20】騰訊彈近3% 中海油急挫

道指隔晚瀉逾千三點，歐洲央行隨即宣布實施7,500億歐元的緊急抗疫買債計劃，穩定市場信心。港股開市偏軟，恒生指數跌70點，報22,221點；國企指數低開76點，報8,724點。

騰訊績後有追捧，股價高開2.7%報343港元，抵銷恒指60點跌幅。手機設備股急彈，瑞聲科技及舜宇光學升8.4%及8.2%，是表現最佳兩隻藍籌。

油價急挫逾兩成，中國海洋石油瀉6.7%，報6.41元，是表現最差藍籌；中國石油及中國石化跌1.7%及1.1%。

其他重磅股個別發展，中資金融股拖低大市，中國平安跌1.9%；中國人壽跌1.8%；工、中、建三大內銀股跌0.6%至1.6%。滙豐控股跌0.8%；友邦保險跌0.3%；中國移動升0.3%。

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