【不斷沉淪】分析料今年香港經濟負增長4.8%　回歸以來最差

新冠肺炎疫悄爆發重挫全球經濟，渣打將香港今年本地生產總值(GDP)預測，由負增長2.4%進一步下調至負增長4.8%，是疫情以來第2次下調。

翻查資料，香港經濟對上一次錄得最大負增長幅度的年份是1998年。當年香港經濟錄得負增長4.7%，主要受1997年起的亞洲金融風暴、股災和樓災夾擊。

渣打同時下調香港季度GDP預測，以反映全球經濟迅速惡化前景中的脆弱性。當中，第2季GDP由預期按年負增長3.9%，削至負增長7.5%；第3季由負增長0.3%，大幅降至負增長5.1%；第4季由增長0.6%，改為負增長0.9%。該行認為，香港已經在2019年遭受重創，在經歷由疫情引起的深度收縮後(2020年第1季)，幾乎無法再次承受如此規模的衝擊。

該行解釋，大幅下調香港第2及第3季GDP預測，以反映受疫情影響而即將導致的全球衰退因素。事實上，在中美貿易戰中表現相對較好的市場，如東盟等現在看來同樣脆弱。由於廣泛的封鎖和旅行禁令衝擊全球需求，同時粉碎任何憧憬未來外貿、旅遊支出、商業投資和金融活動出現小幅反彈的希望。至於中國第1季經濟衰退的深度超出預期，意味着積極溢出效應不太明顯。

香港方面，2月份失業率升至3.7%，渣打原先預期全年升至5%的預測，或有望提前一個季度實現，經濟衰退的基礎愈來愈廣泛，意味着雖然零售和旅遊業是造成2019年下半年失業率的主要驅動力，但進出口貿易和建築業等行業亦正在追趕，甚至其他領域如金融、保險、房地產及通訊業料將很快出現失業潮。

對於香港政府於財政預算案中提及推出涉及超過1,200億港元的大規模逆周期措施，渣打認為對於降低失業率及破產宗數的成效有限，不足以應對全球經濟衰退。儘管在全球疫情和信貸擔憂出現緩解之前，全球性的寬鬆貨幣政策最終將提振香港，然而，本地經濟亦需要時間來應對更高的破產和失業率，更不用說有重新陷入社會緊張局勢的風險。基於2020年的基數較低，渣打將2021年的香港GDP增長預測，由2.3%提升至3.5%。

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