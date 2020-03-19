A股快報：三大指數個別發展　酒及油股受壓

內地股市個別發展，滬綜指低開9點或0.34%，報2,719點；深成指低開6點或0.06%，至10,023點；創業板指數則高開11點或0.62%，至1,898點。

板塊方面，釀酒股領跌1%，石油股跌0.6%，地產及金融股跌0.2%至0.3%；而船舶製造及飛機製造股靠穩。

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