A股快報：三大指數個別發展 酒及油股受壓
2020年03月19日 09:26
東網電視更多新聞短片
內地股市個別發展，滬綜指低開9點或0.34%，報2,719點；深成指低開6點或0.06%，至10,023點；創業板指數則高開11點或0.62%，至1,898點。
板塊方面，釀酒股領跌1%，石油股跌0.6%，地產及金融股跌0.2%至0.3%；而船舶製造及飛機製造股靠穩。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！