港股格局：黃偉豪料下試21500關 阿里可吼

美股道指周三下跌超過1,300點，港股周四早間繼續尋底。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，雖然港股已率先下跌，估值亦相對便宜，但弱勢依然持續。當外圍股市未能回穩，新冠肺炎疫情未受控，恒指料會下試21,500至21,800點水平。對於沒有貨的投資者，若想作中長線的部署，可考慮分注買入建倉。

不過，如果投資者想短炒，除非他們非常貼市，否則不建議現時貿貿然入市。

阿里周四早間曾重上176港元的招股價，其後倒跌再見上市低位。騰訊高位升近3%至343.8元。

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