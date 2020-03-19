【專家點評】鄧澤堂：疫情下新規 炒作業績要注意？
2020年03月19日 10:00
東網電視更多新聞短片
在多個負面因素拖累下，市場恐慌情緒再度加劇，美期多次熔斷，VIX指數抽高，美股三大指數在場外交易時段再度暴瀉。港股方面，儘管恒指昨已多次大瀉，但短期或仍未完全反映上述利淡因素，恒指短期或會跌至21,800點水平。惟中長線而言，不少股份已跌至股值偏低水平，長線持有者可分段吸納。
港交所(00388)與證監會發聯合公布，就新型肺炎疫情下，上市公司刊發業績公告及年報發出進一步指引。公告中提到，如上市公司未能於本月底前公布截至去年12月31日底止的年度未審核業績或管理帳目，聯交所一般不會要求該等公司的股票停牌，但該等公司應公布重要的財務資料，包括資產、負債、收入和支出及股東權益變動等關鍵財務數據，以及對年度財務狀況和表現進行敍述性討論。
同時，該等公司亦應說明旅遊和其他限制怎樣及為何影響上市公司按時匯報的能力。此外，如符合包括在本月底或之前刊發初步業績及管理帳目等條件，上市公司可延遲刊發其年度報告，初次延期最多為昨日起計的60天，炒作業績的短線炒家宜注意。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！