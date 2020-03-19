【專家點評】鄧澤堂：疫情下新規　炒作業績要注意？

在多個負面因素拖累下，市場恐慌情緒再度加劇，美期多次熔斷，VIX指數抽高，美股三大指數在場外交易時段再度暴瀉。港股方面，儘管恒指昨已多次大瀉，但短期或仍未完全反映上述利淡因素，恒指短期或會跌至21,800點水平。惟中長線而言，不少股份已跌至股值偏低水平，長線持有者可分段吸納。

同時，該等公司亦應說明旅遊和其他限制怎樣及為何影響上市公司按時匯報的能力。此外，如符合包括在本月底或之前刊發初步業績及管理帳目等條件，上市公司可延遲刊發其年度報告，初次延期最多為昨日起計的60天，炒作業績的短線炒家宜注意。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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