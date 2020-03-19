惠譽降美國銀行業和展望評級至「負面」

國際評級機構惠譽將美國銀行業和展望評級從「穩定」降至「負面」，主要反映對新冠肺炒炎疫情對金融和經濟的負面影響。

惠譽預計，短期內大多數美國銀行將面臨盈利挑戰，因為聯儲局已將其目標聯邦基金利率降至0至0.25%之間。惠譽認為，短期和長期利率的下降將對多個季度的利差收入產生不利影響，而收費收入也將因客戶活動水平下降而受到阻礙。在更高的貸款撥備之下，將銀行利潤帶來壓力。

雖然預計相關的負面影響未及於2020年第一季度的業績反映，但在接下來的兩到三個季度中，疫情對行業和資產類別相對較多的發行人的信用質量將帶來更大的負面影響。

惠譽近期會對美國銀行的所有評級進行全面審查，包括疫情對銀行收益和信貸質量的潛在影響。但惠譽補充，目前美國銀行的流動性和資本水平遠高於上次重大金融危機時的水平。聯儲局最近採取的行動可幫助解決市場中的資金中斷問題。在整個行業中，信貸集中度已經降低，惟仍須關注若失業率持續急劇上升，或導致無擔保的消費者信貸為銀行招來大於預期的損失。

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