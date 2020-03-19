港股格局：許繹彬籲勿估底　撈貨只宜「快閃」

港股愈多愈深，再次惹起市場恐慌情緒。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，相信是次「疫戰」令全球經濟步向大蕭條，兩大強國美國及中國均受到疫情肆虐，無論經濟民生已陷於苦戰；全球基金紛紛高唱Cash is King，所以相信短期港股可能因跌幅大，作出技術性反彈不足為奇，但最怕是會出現「彈散」格局，暫無法預估什麼是「底位」。

新冠肺炎繼續肆虐全球，如今近乎所有關口拒絕外國人入境，令頻繁的海陸空交通幾近完全癱瘓，受影響的行業令經濟損失未能估算。美股本月跌幅暫已超過六千點，一個月的跌幅已摧毁三年的升幅，跌幅冠絕全球；港股亦只是「五十步笑百步」，較早前疫情突襲亞洲地區時，港股曾一度較其他地區「硬淨」，更曾超越28,000點。

不過，受疫情襲擊歐美等地，歐美無論經濟以至民生均造成重大的傷害，美股的重挫，造成「骨牌效應」，連帶商品及債券市場均「遭殃」，油價更跌至18年新低，市場上已再沒有「避險」工具，基金紛紛「走貨」離場，形成港股呈現「洗倉潮」，由於市場不利消息接踵而至，令港股反彈「乏力」，股價迅速蒸發，連帶大量「斬倉盤」出理，驅使港股走勢，岌岌可危。

他續指，投資者若仍手痕心癢，盡量找反彈動力足，成交量大的股份，短炒為上；而港股相信短期會受制於「美期」的變化，因為就算投資者一朝醒來滿以為美股反彈千點，港股開市或有利可圖；但殊不知遇上「美期」倒插，投資者只能望門嗟嘆。

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