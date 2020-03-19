國泰股價再瀉逾9%續尋底　大行齊唱淡！

高盛報告直言，國泰是最受新冠肺炎疫情打擊的亞洲區航空公司之一。國泰已宣布削減3及4月客運運力達65%，航機運載率在3月只餘50%，明顯低於去年的89%，且客運需求在去年下半年已開始減弱，往後難擔保會顯著恢復。該行削國泰目標股價10.4%至11.2元，投資評級下調至「中性」。

另外，國泰已將今年四成預計耗油量作對沖，但又削減3、4月運力，該行估計，這令公司實際耗油量按年減少33%，或令實際耗油量的對沖比率升至59%。該行預計，今年國泰全年運力平均下降17%，即反映公司有46%耗油量以布蘭特期油每桶63.8美元作對沖。若全年油價平均為每桶32.5美元，估計國泰今年燃油對沖虧損將達5.83億美元(約45.47億港元)。因此，該行大幅調低國泰今年的盈利預測，估計其淨虧損達40億元，遠差於市場預計的虧損22億元。

此外，另一券商大和同樣看淡國泰前景，表示因疫情在歐美肆虐，該行將航空服務恢復正常的預測由今年第二季延遲至第三季；並大削國泰目標價36.3%至8.6元，投資評級則由「買入」降至「持有」。

該行續指，國泰今年財務承擔達415億元，現時有約200億元流動資金，但即使計及近日出售飛機資產所得的約55億元，仍不足以支付相關費用。該行又認為，香港的激烈示威活動很大機會重臨，為下半年客運帶來負面影響，料國泰今年將由盈轉虧。

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