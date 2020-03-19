【fb直播】外圍波動 港股點走？
2020年03月19日 10:28
東網電視更多新聞短片
國際油價再次暴跌，觸發市場恐慌，隔晚美股一度跌停，道指最多曾跌2,319點，尾市跌勢收窄，但全日仍跌1,338點或6.3%，收報19,898點。美股短短幾周時間，幾乎已抹去特朗普於2017年1月20日就任美國總統以來的所有升幅，美國「特」式升市已告一段落？
不過，歐洲央行宣布7,500億歐元資產購買方案後，亞洲股市普遍高開，港股周四(19日)開市僅跌70點，開報22,221點，但其後走勢反覆。到底歐央行今次「放水」效力有幾大？環球股市跌跌不休，股民仲有冇膽量趁平買貨？騰訊控股(00700)績後又追唔追得過？
《東網Money 18》專程請到帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治同大家分析市況，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁： https://www.facebook.com/money18
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！