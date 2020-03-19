【fb直播】外圍波動　港股點走？

國際油價再次暴跌，觸發市場恐慌，隔晚美股一度跌停，道指最多曾跌2,319點，尾市跌勢收窄，但全日仍跌1,338點或6.3%，收報19,898點。美股短短幾周時間，幾乎已抹去特朗普於2017年1月20日就任美國總統以來的所有升幅，美國「特」式升市已告一段落？

《東網Money 18》專程請到帝峰證券及資產管理行政總裁郭思治同大家分析市況，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626