【大行報告】鐵塔跌逾8%見1年低位　券商看法分歧

不過，中金對的看法較樂觀，該行指鐵塔今年將受益於下游強勁的5G網絡建設需求實現收入放量成長，同時隨着公司現金流的持續改善，預計今年派息率將進一步提升。分析師錢凱等在報告中指出，預計今年第四季度前，中國三大運營商將共建成超過55萬5G基站，全年建設量將達到70萬。鐵塔通過利用存量站址，將節省5G資本開支壓力，預計2020年資本開支將低於300億元。中金又指，2019年業績符合預期，公司並將派息率提高至60%，維持跑贏行業評級，目標價2.5元。

至於滙豐予鐵塔目標價1.6元。

中國鐵塔昨午公布，截至2019年12月31日止之年度，股東應佔利潤為52.22億元，按年增長97%，每股基本盈利2.97分，派末期息每股1.455分。

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