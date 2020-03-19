港股格局：元朗股神估會跌至20000點
2020年03月19日 10:39
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曾錦安
恒指再大跌千點，散戶都認為跌市未完。
人稱「元朗股神」的曾錦安指：「港股仲未見底，要等終極一跌，恒指下一浪會試20,000點的心理關口。如果最終跌穿埋，恐慌情緒更高。近排我繼續冇股喺手，只買咗啲認沽期權睇跌，都賺到點錢。」
散戶陳生表示：「早前我趁滙豐控股(00005)除淨後沽咗，然後轉咗買香港中華煤氣(00003)。到周三(18日)沽出咗煤氣，又轉番買滙控，同一筆錢買多咗兩手滙控。我睇之後個市都係惡劣，國際油價可能跌到20美元，屆時恒指可能會跌到去19,000點。個市冧咗落來，大把好股揀，睇到眼花，之後我會再買大藍籌股博升番。」
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