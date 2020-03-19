港股格局：元朗股神估會跌至20000點

恒指再大跌千點，散戶都認為跌市未完。

人稱「元朗股神」的曾錦安指：「港股仲未見底，要等終極一跌，恒指下一浪會試20,000點的心理關口。如果最終跌穿埋，恐慌情緒更高。近排我繼續冇股喺手，只買咗啲認沽期權睇跌，都賺到點錢。」

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