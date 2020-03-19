【專家點評】鄧聲興：微盟集團盈利向好具優勢
2020年03月19日 10:43
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微盟集團(02013)去年扭虧賺3億元，兩大核心業務的收入大幅長。SaaS產品收入按年升46%，精準營銷業務毛收入急增111.9%。客製化行銷趨勢持續提升盈利空間。目標價睇5.2元，向下支持位為4元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)
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