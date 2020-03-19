紐約期油冧兩成後彈6% 分析：看到油市的原子彈
2020年03月19日 10:54
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
受新冠病毒疫情引發全球需求衝擊影響，紐約期油單日下瀉24%，收報每桶20.37美元，見十八年最殘。紐約期油最新反彈逾6%，報每桶21.75美元。
Rystad Energy A/S分析師Louise Dickson稱，在這裡看到的基本上相當於石油市場上的原子彈。每天石油價格之下似乎都隱藏着另一扇陷阱門，預計價格將持續動盪，直到達到成本平衡而且產量得到控制。
共和黨參議員Kevin Cramer呼籲美國總統特朗普禁止從俄羅斯、沙特和其他石油輸出國組織(OPEC)成員國進口原油，以回應他們最近在需求已經疲弱時採取的「扭曲能源市場」的行動。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！