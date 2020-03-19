紐約期油冧兩成後彈6%　分析：看到油市的原子彈

受新冠病毒疫情引發全球需求衝擊影響，紐約期油單日下瀉24%，收報每桶20.37美元，見十八年最殘。紐約期油最新反彈逾6%，報每桶21.75美元。

Rystad Energy A/S分析師Louise Dickson稱，在這裡看到的基本上相當於石油市場上的原子彈。每天石油價格之下似乎都隱藏着另一扇陷阱門，預計價格將持續動盪，直到達到成本平衡而且產量得到控制。

共和黨參議員Kevin Cramer呼籲美國總統特朗普禁止從俄羅斯、沙特和其他石油輸出國組織(OPEC)成員國進口原油，以回應他們最近在需求已經疲弱時採取的「扭曲能源市場」的行動。

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