【瑞銀推介】恒指牛熊證攻略

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：周三(18日)午後美股期貨跌停，道指期貨跌超過800點，港股亦受拖累向下，收市更跌穿22,300點水平，由高位回落超過900點。

不少投資者憧憬大市連跌多日會出現技術反彈，繼續買入認購證和牛證，不過投資者需留意，由於不明朗因素急升，引伸波幅繼續抽升，所以如果近日買入認購證，必須留意引伸波幅有機會下調的風險。

而恒指牛證方面，由於近日牛證所餘不多，而且需求急升，不少牛證街貨量都偏高，周三開始有新上市的恒指牛證登場，所以投資者可參考新上市的選擇。另一點要留意的，是由於近日市況波動，發行商承擔的風險大增，不少牛證價格都都調高了，所以投資者不選擇牛證時亦可以貨比三家，先行比較價格和條款，以及發行商開價積極與否，才決定以哪一隻牛證作部署。

免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。

牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應了解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或市場參與者。© UBS 2020。版權所有。

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