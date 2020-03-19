【即市分析】兩大股王阿里巴巴騰訊何處是底？

基本上，騰訊今次業績不差，且增派息，但股價都要捱沽。阿里巴巴受到美股跌浪影響，加上內地網購業務大受疫情影響，股價亦持續尋底。兩者的沽壓，源於全球經濟景氣急速下滑影響盈利前景，以及人民幣匯率受壓，人民幣資產的沽壓沉重，相信套現潮尚未完結。筆者重申，宜盡量忍手不要入市撈底，等跌定並橫行出一個平底，再作考慮還未遲。

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