【即市分析】兩大股王阿里巴巴騰訊何處是底？
2020年03月19日 11:08
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東網財經專欄作者帥哥：港股跌幅擴大，股民要錢唔要貨，就連股王亦不能幸免。阿里巴巴(09988)今早(19日)即市低位見168元，現報168.3元，跌約2.7%，成交已逾23.6億元。騰訊控股(00700)即市曾低見325.2元，現報326.2元，跌2.2%，成交已逾80億元。
基本上，騰訊今次業績不差，且增派息，但股價都要捱沽。阿里巴巴受到美股跌浪影響，加上內地網購業務大受疫情影響，股價亦持續尋底。兩者的沽壓，源於全球經濟景氣急速下滑影響盈利前景，以及人民幣匯率受壓，人民幣資產的沽壓沉重，相信套現潮尚未完結。筆者重申，宜盡量忍手不要入市撈底，等跌定並橫行出一個平底，再作考慮還未遲。
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