【高盛推介】選擇認購證部署反彈　宜遵守三大原則

高盛(亞洲)有限責任公司：近日環球投資市場市況極之波動，能見度亦極低。此外，隔晚外圍股市走勢為港股帶來影響，因此目前不論選擇以認股證或牛熊證作部署，風險亦會提高。

觀察恒指波幅指數，可見現時已升至多年新高，事實上，其波幅亦十分高。因此現時選擇以認股證部署的風險會十分大，因為認股證的價格計算包含引伸波動，亦因為市況波動，引致產品的價格波幅十分大。反映如投資者如現時計劃部署反彈，在選擇產品時須特別小心產品條款，宜留意貼價、中年期及低街貨產品，原因如下。

第一，對沖值是相關資產價格變動對窩輪價格的影響，對沖值低代表相關資產方向性的變動對輪價的影響較低，同時會較受其他因素如引伸波幅變化的影響，所以宜留意對沖值較高的產品，例如牛熊證及較貼價的認股證。

第二，由於短期證對引伸波幅的敏感度較高，易受引伸波幅回落的影響，中長期證有助減低波幅風險。

第三，由於近期市況波動，不少投資者趁機部署反彈。亦因市況波動，不少獲入場的產品已成為「蟹貨」，潛在沽壓風險亦提高。低街貨產品則可減低風險。

平保購證22070，行使價78.83元，2020年10月5日到期，實際槓桿6.2倍，市場上最貼價條款認購證。

美團購證20651，行使價73.8元，2020年6月30日到期，實際槓桿4.6倍，少數貼價、低街貨認購證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626