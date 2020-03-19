避險資金玩轉外匯市場！美元暴漲　澳紐元再跌逾4%

市場恐慌未有平息，投資者在亞洲拋售各種貨幣、債券和股票而囤積美元，令美匯指數急劇升值，美匯指數高見101.4，最新報101.26，升0.1%。

澳元和紐西蘭元兌美元下跌超過4%，分別報55.27美仙及54.80美仙，前者更為2002年底以來的逾17年新低，每澳元可兌4.2942港元。韓圜兌每美元亦一度下挫4.1%至1,296.75，為2009年以來最低水平，領跌亞洲貨幣，最新跌幅收窄至3.22%，報1,285.75。

新韓銀行駐首爾的經濟學家Min Gyeong-won直言看到了前所未有的情況，各國央行寬鬆力度愈大，美元就被囤積得越多。他指出，聯儲局取勝招數失敗了，市場根本不賣帳，導致美元的混亂加劇、亞洲貨幣跌幅擴大。

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