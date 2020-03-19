港元拆息︰1個月升至1.79厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回落至1.1厘，結束四連升；1星期升至1.5厘；與樓按相關的1個月仍升至1.79厘，連升五日；3個月升至1.63厘。

19/3/2020

隔夜 1.10536厘

1星期 1.50121厘

2星期 1.74071厘

1個月 1.79375厘

2個月 1.63714厘

3個月 1.63964厘

6個月 1.65357厘

12個月 1.67732厘

18/3/2020

隔夜 1.27095厘

1星期 1.38750厘

2星期 1.64179厘

1個月 1.71964厘

2個月 1.57732厘

3個月 1.57393厘

6個月 1.58857厘

12個月 1.61107厘

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