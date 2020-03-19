【全球放水】澳洲央行減息0.25厘 符預期
2020年03月19日 11:34
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澳洲央行一如預期宣布減息0.25厘，將現金利率由0.5厘，下調至0.25厘的歷史新低，為一個月內第二度減息，並於周五(20日)起購買國債。澳洲10年期國債孳息率漲128個基點，創紀錄最大漲幅。澳元兌美元應聲回升，日內跌幅由逾4%縮窄至2.4%，最新報0.5633。
央行補充，在就業、消費物價指數(CPI)取得進展之前，將不會上調現金利率。
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