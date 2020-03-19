【瑞通推介】恒指再穿底　輪證推敲

瑞通認股證牛熊證銷售部：各國相繼推出的救市措施未能恢復投資者的信心，美股隔晚再觸發停市機制，道指收報19,898點，跌1,338點或6.3%，盤中曾跌穿19,000點。美股收市後，歐洲央行宣布推出7,500億歐元緊急資產購買計劃。

恒指周三(18日)愈跌愈深，曾寫近1,100點，見22,167點的逾3年低位，收報22,291點，跌971點或4.1%。周四(19日)早段跌穿周三低位，曾再跌逾千點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾7,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近8,900萬元，反映資金預期港股會出現技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價21,000至21,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,041至25,099點。

騰訊控股去年全年收入3,772.89億元人民幣，按年增長21%；盈利933.1億元人民幣，按年上升19%。市場較關注的網絡遊戲收入增長10%，網絡廣告業務收入則按年增長18%。管理層表示，媒體廣告復甦需時，而社交廣告仍一直保持穩健增長。騰訊周三午後跌勢加劇，曾低見330元，重返去年12月初水平，收市報334元，下跌4.5%。周四早段高開於343元後升勢維持逾2%，其後隨大市向下，股價由升轉跌。輪證資金流方面，周三有近5,900萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有92萬元淨流出。

阿里巴巴連日成為沽空金額最多股份，周三其沽空金額達35.59億元，沽空比率34.3%，股價周三一開市已經走軟，其後隨市下瀉而跌勢加劇，最終以近全日低位173元收市，收挫5.5%，創上市新低並失守招股價。阿里周四早段反彈逾1%，高位重上176元，其後調頭回落，再創上市低位，考驗170元關口的支持力。周三分別有超過3,400萬和60萬元淨流入其好倉和淡倉。

舜宇光學科技績後被券商下調目標價和評級，股價周三愈跌愈深，最終收挫近12%於92.4元，盤中曾低見90.9元創7個月低。周四早段曾大幅反彈超過8%，升抵100元，其後由升轉跌，於92元附近徘徊。周四分別有364萬和5萬元淨流入其好倉和淡倉。

中國鐵塔去年股東應佔利潤52.22億元人民幣，按年增長97%；同期收入按年增長6.4%至764.28億元人民幣；派息率升至60%。管理層指去年5G收入貢獻尚不明顯，日後會逐漸顯現。受業績帶動，股份周三午後曾飆6.5%至1.79元，惟其後受大市急瀉影響，以1.68元平收收市，100天線得而復失。周四早段升逾1%，其後倒跌近9%，跌穿1.6元。周三有188萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有2萬元淨流出。

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