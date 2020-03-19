人民幣匯價跌逾四個月低位　每百港元可兌91.53元

市場避險情緒高漲，資金傾向流入美元，人民幣匯價大受拖累，在岸人民幣周四(19日)下試7.08關口，低見7.0782兌每美元，較上一個交易日插逾500點子，離岸人民幣更弱見7.1137，雙雙見逾四個月低位。每百港元兌91.53元人民幣。

美匯指數微升至101.354。

中信證券指出，近期美元流動性急速收緊，美元指數大幅趨強，在美元流動性危機之下，人民幣面臨貶值壓力，直言美元走勢是短期影響人民幣匯率的核心因素，匯率壓力亦影響中國貨幣政策的寬鬆程度。

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