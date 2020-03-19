董事會強調，上述所作出之撥備是集團處於謹慎考慮，為可能產生的風險作出的準備，為非現金性質，對集團現金流量並無任何重大影響。在作出上述撥備前，集團錄得盈利。

管理層將考慮採取不同方式，包括但不限於適時適當提起法律訴訟，以保障其在相關融資租賃協議下之權利及權益。

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