友聯租賃發盈警
2020年03月19日 12:05
東網電視更多新聞短片
友聯租賃(01563)公布，預期截至去年12月底止年度將按年轉盈為虧，錄得綜合淨虧損主因市場情況變化，即營商環境日益嚴峻，影響承租人及時還款的能力，特別是醫療保健行業若干承租人；及根據國際財務報告準則第9號－金融工具，由於承租人延遲償還本金額及或利息，公司就融資租賃應收款項作出整体減值撥備。
董事會強調，上述所作出之撥備是集團處於謹慎考慮，為可能產生的風險作出的準備，為非現金性質，對集團現金流量並無任何重大影響。在作出上述撥備前，集團錄得盈利。
管理層將考慮採取不同方式，包括但不限於適時適當提起法律訴訟，以保障其在相關融資租賃協議下之權利及權益。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！