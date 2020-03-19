中移全年少賺9.5%　末期息1.723港元

董事長楊杰於業績中指出，2020年初以來，新冠肺炎疫情對整個社會經濟都產生一定影響，公司業務發展亦受到衝擊，公司將努力克服疫情給業務發展和5G建設帶來的影響。同時，充分把握此次疫情催生的線上化、智能化及雲化服務等發展機遇，借助5G積極拓展信息通信服務行業新空間。

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