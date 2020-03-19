中移全年少賺9.5% 末期息1.723港元
2020年03月19日 12:06
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國移動(00941)公布2019年度業績，股東應佔利潤為1,066.41億元人民幣，按年跌9.45%，每股基本盈利5.21元，末期息每股1.723港元。
董事長楊杰於業績中指出，2020年初以來，新冠肺炎疫情對整個社會經濟都產生一定影響，公司業務發展亦受到衝擊，公司將努力克服疫情給業務發展和5G建設帶來的影響。同時，充分把握此次疫情催生的線上化、智能化及雲化服務等發展機遇，借助5G積極拓展信息通信服務行業新空間。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！