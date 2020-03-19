新冠肺炎：摩通暫時關閉1000間分行
2020年03月19日 12:12
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(Getty Images圖片)
鑑於新冠肺炎疫情大流行，美國華爾街大行之一的摩根大通宣布自周四(19日)起暫時關閉旗下約1,000家分行，佔整體分行的20%，以保護員工和客戶的健康安全，是美國首家大規模關行防疫的的大型銀行。
外媒報道，摩通總共擁有4,976家分行，員工數量超過25萬人。對於其他未關閉的分行，摩通亦計劃縮短營業時間，並減少人力。
該行指出，即使關閉分行或減少工作時間，旗下所有員工仍將按正常工作時間出糧。而對於繼續正常工作的員工，該行亦會提供其免費餐點，並放寬上班衣着的規定，允許員工可穿T恤和運動鞋上班，同時也給予上班員工每人兩日的有薪假。
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